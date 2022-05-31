شهدت كلية التربية الفنية جامعة حلوان بالزمالك، افتتاح معرض اللوحات الجديد للفنان الدكتور إيفان أديب بعنوان " الغرفة" وذلك بحضور ورئاسة الأستاذ الدكتور محمود حامد عميد الكلية وبمشاركة وكيلة الكلية الأستاذة الدكتورة مها مزيد، ورئس قسم التصميم الاستاذ الدكتور احمد رفعت، بالإضافة إلى حضور أعضاء هيئه التدريس وطلبة الكلية والزوار المهتمين بمجال الفنون التشكيلية.

ويعد معرض "الغرفة" هو المعرض السابع فى سلسلة معارضه الفردية للدكتور إيڤان أديب أستاذ التصميم المساعد بالكلية والذي سيستمر حتى يوم الخميس الموافق الثانى من يونيو من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساًء بقاعه الشهيد أحمد بسيونى بمقر الكلية في الزمالك.

بدأ الأفتتاح بشرح تفصيلي عن المعرض قدمه الفنان إيفان أديب حيث تناول فكرة المعرض التي تعبر عن فكرة لها أبعاد نفسية فى معنى العزلة الخاصة بالإنسان ذاته حينما يختلى إلى حاله.

كما عبر من خلال لوحاته بالأسلوب التعبيرى مستخدما اتجاهات التعبيرية الجديدة وما بعد الواقعية فى التصميم والتكوين واللون.

ومن جانبه قال الدكتور محمود حامد عميد الكلية :" أن التجربة جديدة على الفنان واتجاه جديد فى التعبيرية الواقعية الجديدة خاصةً فى التعبير عن الغموض والازدواجية فى بعض الأعمال كمان أنه أعتبر أن الدكتور إيفان من أهم فنانى الديكور والتصميم فى الكليه".

وفي حديثه، أكد الدكتور إيفان أديب على أنه قد شعر وكأنه أخرج من داخله طاقة شعورية جديدة تصل للمتلقى فكل أحد سيجد ذاته فى أحد الأعمال.

وأوضح "إيفان" المعنى التعبريري عن المعرض قائلًا:" أن الغرفة هى عبارة عن المساحة الشخصية لكل فرد منا يمكن أن تكون حجرة نختلى بها توجد بها كل تفاصيل خاصه بنا وتعبر عن شخصيتنا ويمكن أن تكون مكان محبب نحب الذهاب إليه مكان نختلى فيه بذاتنا ويمكن أن تكون تجربه شعورية خالصة خاصة بنا وبمساحتنا الشخصية".

وتابع:" هذا المعرض يعد تجربة فنية جديدة فى إستخدام المزج بين الديجيتال آرت والرسم المباشر على التوال باستخدام الألوان الأكريلك فى ثمانى عشر قطعة تترواح مقاستها بين المتر فى سبعين ومتر فى متر".

جدير بالذكر أن الدكتور ايڤان له العديد من الأعمال الفنية التي شارك بتصميم الديكور فيها منها مسلسل شغل فى العالى من بطولة النجمتين فيفى عبده وشيرين رضا ومن اخراج الدكتور مرقص عادل وقصه الدكتور حسين مصطفى محرم، و فى السينما شارك بتصميم ديكور فيلم فى القلب بطولة النجم خالد سليم، وحاليًا الفنان يتتستعد "إيفان" بتجهيز عده اعمال دراميه وسينمائيه للاختيار من بينها لتقديم عمل جديد كاشراف فنى وديكور منها فيلم جديد للنجم سامح حسين ومن إخراج هانى حمدى.