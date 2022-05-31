 نمو مبيعات التجزئة في البرتغال بأقل معدل لها منذ 6 شهور - بوابة الشروق
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نمو مبيعات التجزئة في البرتغال بأقل معدل لها منذ 6 شهور

علم البرتغال
علم البرتغال
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 6:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 6:10 ص

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البرتغالي الصادرة اليوم الاثنين نمو مبيعات التجزئة في البرتغال خلال أبريل الماضي بأقل معدل لها منذ 6 أشهر.

زادت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر4% سنويا مقابل 8ر12% خلال مارس الماضي، لتسجل أقل معدل للزيادة منذ أكتوبر الماضي عندما زادت المبيعات بنسبة 8ر3%.

وزادت مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 5ر11% سنويا خلال أبريل الماضي، فيما تراجعت مبيعات المنتجات الغذائية بنسبة 6ر3%.

وعلى أساس شهري تراجعت مبيعات التجزئة في البرتغال خلال الشهر الماضي بنسبة 3% بعد ارتفاعها بنسبة 4ر2% شهريا خلال مارس الماضي.

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