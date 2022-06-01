قال اللواء أسامة القوصي محافظ المنيا، إن المحافظة تحتل المركز الثاني على مستوى الجمهورية في إنتاجية القمح خلفًا للشرقية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أنّ ما تم توريده وصل إلى 420 ألف طن، فيما يتبقى أسبوعان آخران للتوريد، بما يعني إمكانية الوصول إلى المستهدف وهو 450 ألف طن.



وأشار إلى أن هذا الأمر نتاج توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء للمحافظين، حيث أصبح ملف توريد القمح شديد الأهمية، لافتًا إلى عقد أكثر من اجتماع للجنة العليا للقمح في المحافظة، حيث تم تفعيل وتطبيق الضوابط التي تم تحديدها في هذا الملف.



ونوه بأنه تم تطبيق حوافز مالية للمزارعين لحثهم على التوريد، كما تم تسهيل كل الإجراءات في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن تحصيل المبالغ المالية يتم خلال 24 ساعة فقط عملية التوريد.



وأفاد بصرف 65 جنيهًا حوافز زيادة عن السعر الذي حددته الدولة وهو 820 جنيهًا، مؤكّدًا أن هذه الإجراءات سهلت عملية التدوير.



وفي وقت سابق من اليوم، قدم كل محافظ من محافظي الجمهورية، تقريرا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين من مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حول موقف تلقي القمح وتوريده كل في محافظته.



وتضمن العرض، الذي جاء خلال اجتماع مجلس المحافظين، على رئيس الوزراء التحديات التي تواجه عملية التوريد على الأرض، مؤكدين أنه يتم تحرير محاضر لمنع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد.