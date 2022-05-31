مؤسسة مصرفية: الحظر الأوروبي للنفط الروسي سيضيف ضغوطا تضخمية على الدول

لفت مصرف "آر بي سي كابيتال ماركتس"، إلى أن الحظر الجزئي الأوروبي على تدفقات النفط الروسي سيؤدي إلى سحب 2. 1 مليون برميل يوميا إلى 5. 1 مليون برميل من النفط الخام الروسي المنقول بحرا.

وقال خبراء من بينهم المحللان مايكل تران وهليما كروفت، من البنك المتخصص في تقديم الخدمات المصرفية والمالية للمستثمرين ومديري الأصول والحكومات حول العالم، ومقره تورنوتو، إنه من المؤكد أن تدفقات التجارة العالمية ستنقلب رأسا على عقب.

ولفت الخبراء، إلى أن الإجراء الأوروبي قد يمثل انتصارا للسياسة الخارجية للغرب، لكنه سيتسبب في تضخم في كل الدول ذات الصلة نظرا لأنه من المرجح أن تكون إعادة تعديل مسارات التدفقات العالمية أمرا هيكليا.

وأوضحوا أن القيود الأخيرة ستجعل توفير النفط أكثر تكلفة بشكل متزايد، ما يضع ضغوطا تضخمية على الأسعار.