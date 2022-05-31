محكمة يابانية تقضي بعدم إعادة تشغيل محطة الطاقة النووية في هوكايدو

قضت محكمة يابانية، اليوم الثلاثاء، باستمرار بقاء محطة للطاقة النووية في محافظة "هوكايدو" بشمالي اليابان، في وضع عدم التشغيل، وذلك بناء على طلب أكثر من ألف من المدعين، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأمرت محكمة مقاطعة "سابورو" بأن شركة "هوكايدو إلكتريك باور"، يجب ألا تستأنف تشغيل جميع المفاعلات الثلاثة في محطة "توماري" النووية، وذلك في الدعوى المرفوعة في شهر نوفمبر عام 2011، حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

يذكر أنه قد تم إيقاف تشغيل المفاعلات الثلاثة في المحطة، وذلك لإجراء عمليات تفتيش منتظمة في مايو 2012، وظلت معطلة، حيث تخضع شركة "هوكايدو إلكتريك باور" للفحص من قبل هيئة التنظيم النووي لإعادة تشغيلها بموجب قواعد أكثر صرامة تم تقديمها بعد أزمة محطة "فوكوشيما" التي تضررت جراء زلزال قوي في عام 2011.

ورفضت المحكمة استئناف تشغيل المحطة بناء على طلب حوالي 1200 مدع، من بينهم سكان محليون، في أول حكم بشأن إلغاء محطة للطاقة النووية.

وقالت المحكمة إن شركة الكهرباء لم تقدم أدلة على سلامة الوقود النووي المستهلك الذي يتم تخزينه في المحطة، ولا تتمتع المحطة بالحماية الكافية ضد موجات المد العاتية "تسونامي" التي تحدث جراء الزلازل القوية.

وأوضحت شركة "هوكايدو إلكتريك باور" أنها لا تستطيع قبول الحكم وستقوم على وجه السرعة بتقديم استئناف.