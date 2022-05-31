نبيلة مكرم: الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية

قالت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، إن الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية لكنها ضد الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن هناك اضافات كبيرة لكل من هاجر بطريقة شرعية وأعطى من وقته لمساعدة الدولة.

وأضافت مكرم، خلال كلمتها في افتتاح النسخة السادسة من مؤتمرات مصر تستطيع "مصر تستطيع بالصناعة"، أن مؤتمرات مصر تستطيع هي سلسلة للاستفادة من علماء مصر بالخارج، واليوم نطلق النسخة السادسة مصر تستطيع بالصناعة وكل هذه الموتمرات كانت بشراكة من أعضاء الحكومة.

ولفتت إلى أن مصر مرت بتحديات عديدة منها ثورتي يناير و٣٠ يونيو مرورا بأزمة كورونا و الازمة الاقتصادية العالمية، ونجحت في التصدي لكافة التحديات بجهود أبناءها وصبر الشعب المصري، كما أن الدولة لا تنسى شهداءها، مضيفة "تحية لأرواح شهدائنا من الجيش والشرطة الذين اعطونا الفرصة لما وصلنا إليه الآن".