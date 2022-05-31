اليابان تشكل فريقا استراتيجيا جديدا لتنسيق السياسات الدبلوماسية بشأن الصين

شكلت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الثلاثاء، فريقا استراتيجيا جديدا؛ لتنسيق السياسات الدبلوماسية بشأن الصين، بالإضافة لتحليل التحركات الأخيرة لبكين من منظور متوسط ​​إلى طويل الأجل.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، عن مصادر بوزارة الخارجية، قولها إن تشكيل الفريق الجديد، الذي يشمل الصين أولا ثم القسم المنغولي بمكتب شؤون آسيا والمحيط الهادئ بالوزارة الخارجية اليابانية، في أبريل الماضي، جاء بالتزامن مع التكهنات بأن الرئيس الصيني شي جين بينج سيحتفظ بقيادته للحزب الشيوعي الحاكم، وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنه في إطار مساعي اليابان لتعزيز الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة تهدف البلاد أيضا لبناء علاقة بناءة مع الصين بالتركيز على العلاقات الاقتصادية.

وكان قد أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، بحسب وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، الأسبوع الماضي، أن أمريكا من المقرر أن تطلق فريقا دبلوماسيا مماثلا معنيا بالصين؛ لتنسيق وتنفيذ السياسات المتعلقة بهذه الدولة الآسيوية.

ووفقا للوكالة اليابانية، فإن الهجمات الروسية ضد أوكرانيا أدت لتسريع الحاجة لفهم أكثر دقة للوضع المحيط بالصين، التي تحتفظ بموقف مؤيد لروسيا إلى حد كبير، بالإضافة إلى صياغة استراتيجيات طويلة الأجل بشأن الصين.