دراسة: 10% من الألمان يرفضون تقديم مساعدات لأوكرانيا

كشفت دراسة حديثة أن الشعور بالأمان والخوف من تصعيد الحرب يؤثران على موقف الألمان من الإجراءات التي تتخذها بلادهم حيال الحرب الروسية ضد أوكرانيا.



وأظهرت الدراسة حول التضافر الاجتماعي في ألمانيا، والتي أعلنت نتائجها مؤسسة "برتلسمان" في جوترسلوه اليوم الثلاثاء، أنه كلما شعر المواطنون الألمان بالأمان، زاد استعدادهم للمطالبة بفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا وتزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة.



وبحسب الدراسة، التي شملت ألف ألماني، يشعر 21% من الألمان حاليا بالأمان مثلما كانوا يشعرون قبل الحرب، بينما ذكر 63% آخرون أنهم يشعرون "إلى حد ما" بعدم الأمان، ويشعر 16% "بالكثير" من انعدام الأمن.



ويرفض 10٪ من الذين شملهم الاستطلاع تسليم أي نوع من الأسلحة إلى أوكرانيا، كما يرفضون تقديم أي دعم للدولة التي هاجمتها روسيا في شباط/فبراير الماضي. وترتفع نسبة الرفض بين مجموعة الألمان الذين لا يشعرون كثيرا بالأمان، حيث أعربت 20% من هذه الفئة عن رفضها لتقديم أي دعم لأوكرانيا.



وبحسب الدراسة، يعتبر 79% من الألمان أن التضافر الاجتماعي في ألمانيا في خطر، كما ذكر أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع أنهم ينظرون بتشاؤم للمستقبل. وأرجع القائمون على الدراسة هذا الشعور إلى الحرب في أوكرانيا أكثر من عواقب جائحة كورونا.



ويرى 70% من الألمان أن الجائحة تشكل عبئا على الحياة المشتركة. وأعرب 67% من الألمان عن قلقهم من أن الحرب يمكن أن تمتد إلى ألمانيا.