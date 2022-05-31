تحدث البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد عما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة برغبته في الرحيل عن صفوف الميرنجي.

وقال هازارد في تصريحاته لشبكة « lavenir sport» البلجيكية إنه لم يفكر مطلقا في الرحيل عن صفوف ريال مدريد، مشيرا إلى أن الموسم المقبل سيعود إيدين هازارد الذي تعرفونه.

وأضاف:" عما تم تداوله بشأن إصاباتي المتكررة سببها مشاكل جسدية.. ليس لدي أي مشاكل جسدية أو ألم وأريد فقط أن أظهر أنني لم انتهي بعد".

وأوضح:" منذ الجراحة أشعر بتحسن، ولم أشعر بأي إزعاج، سيظل أسلوبي كما هو، وسأحتاج فقط إلى اللعب الآن لاستعادة نفسي القديمة".

وعن الأقرب للفوز بجائزة الكرة الذهبية، أشار لاعب ريال مدريد إلى أن كورتوا ودي بروين وساديو ماني وفينيسيوس جميعهم قضوا مواسم رائعة، لكن بنزيما هو المرشح الأوفر حظًا وهو الذي يستحق الفوز بها.

وعن إمكانية التواجد مع بلجيكا في كأس العالم 2026، أتم هازارد:"لا أعرف حتى الآن ما إذا كنت سأستمر في اللعب مع بلجيكا بعد كأس العالم 2022 ".