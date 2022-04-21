الأولى على جنوب سيناء بالشهادة الإعدادية: حلمي أكون جراحة ومثلي الأعلى مجدي يعقوب

أعربت الطالبة آية عبد المنعم محمد عبد العزيز، الأولى على مستوى محافظة جنوب سيناء بالشهادة الإعدادية، بمدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات التابعة لإدارة رأس سدر التعليمية، عن سعادتها بحصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة، قائلة: "مكنتش متوقعة إني أطلع الأولى، ولكني كنت على يقين إني أكون في ترتيب الأوائل على مستوى المحافظة".

وأكدت الطالبة آية، في تصريح لـ"الشروق"، اليوم الثلاثاء، أنه كانت تقوم بمذاكرة الدروس أول بأول، وكانت تواظب على أداء الصلاة، مشيرة إلى أن ساعات المذاكرة ومراجعة الدروس لا تتعدى 6 ساعات في اليوم متقطعة، بواقع 25 دقيقة مذاكرة و5 دقائق راحة بين كل مادة وأخرى، مشيرة إلى أنها لم تضيع وقتها في الدروس الخصوصية، واكتفت فقط بالدروس الخصوصية في مواد العلوم والرياضيات، إضافة إلى دور والدتها في مراجعة الدروس معها، وتنظيم وقتها.

وعن طموحها، قالت: "نفسي أكون طبيبة جراحة، تخصص مخ وأعصاب لكون هذا التخصص مميز جدًا، وقدوتي هو الدكتور مجدي يعقوب، والعالم أحمد زويل".

ومن جانبها، أعربت رحاب صابر والدة الطالبة آية عن فرحتها، قائلة: "حسيت بأجمل إحساس في الدنيا عندما علمت أن ابنتي طلعت الأولى على مستوى المحافظة، ويارب كل الناس تحس هذا الإحساس"، مؤكدة أنها طالبة مؤدبة ومجتهدة، وحريصة على تحقيق طموحها رغم التحديات التي توجهها، وتنمت لها دوام التفوق.