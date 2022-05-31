توج نادي الوداد البيضاوي، بلقب دوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الأهلي بثنائية، في ملعب محمد الخامس بالمغرب، ليحجز مقعدا في مسابقة كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة 2022.

ورغم خسارة الأهلي "نادي القرن" للقبه الثالث تواليا والحادي عشر في تاريخه، إلا أنه قد يشارك في مونديال الأندية رفقة الوداد المغربي، في النسخة الجديدة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجهة المنظمة لكأس العالم للأندية، أعلن في وقت سابق عن خطة لتغيير نظام البطولة، ورفع عدد المشاركين فيها إلى 24 فريقا بدلا من 7، على أن تقام النسخة الأولى في الصين عام 2021.

وبموجب خطة تغيير نظام البطولة، ستشارك 8 أندية من أوروبا، و6 من أمريكا الجنوبية، و3 من أفريقيا، ومثلها من أمريكا الشمالية والوسطى، بجانب مقعدين ونصف لأندية آسيا، ونصف مقعد لأوقيانوسيا.

لكن بسبب تداعيات جائحة كورونا، وتأثيرها على جدول المباريات في مختلف البطولات حول العالم، تقرر تأجيل العمل بالنظام الجديد لتقام النسخة الماضية في الإمارات بالشكل المعتاد، بمشاركة أبطال القارات الـ6، بجانب الجزيرة بطل الدولة المضيفة.

وحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن مسؤولي الفيفا حتى الآن ليس لديهم تصور واضح حول مكان أو موعد إقامة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، وما إذا كان سيتم تطبيق النظام المذكور أو العمل بالنظام القديم مجددا.

ويزداد الغموض حول موقف مونديال الأندية، في ظل إقامة النسخة المقبلة من كأس العالم للمنتخبات في الشتاء لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث تستضيف قطر مونديال 2022 بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الحالي.

وبهذا فمن غير المعروف حتى الآن ما إذا كان الأهلي سيتمكن من المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية إذا تم تطبيق النظام الجديد، أو سيغيب عنها حال استمرار العمل بالنظام القديم.

وحال تطبيق النظام الجديد، ستشارك 3 فرق أفريقية في كأس العالم للأندية، قد يكون من بينها وصيف بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشارك الأهلي في 7 نسخ سابقة بمونديال الأندية، وكانت أفضل إنجازاته تحقيق المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية في 3 نسخ أعوام 2006 و2021 و2022.