وزير خارجية إسرائيل: اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات الأولى من نوعها مع دولة عربية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن إبرام الإمارات وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بهدف توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وتحفيز التجارة البينية غير النفطية، «لحظة تاريخية ومهمة لبلاده».

وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الثلاثاء، إن وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي، وقعت اليوم على الاتفاقية الشمولية للتجارة الحرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر أنها «الاتفاقية الأولى من نوعها مع دولة عربية، لتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي وفتح فرص جديدة ومثيرة لجميع المواطنين الإسرائيليين»، متوجهًا بالشكر إلى رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، وموظفي السفارة في أبوظبي وجميع موظفي الخارجية على عملهم الجاد لبلورة هذه الاتفاقية.

لحظة تاريخية ومهمة لدولة إسرائيل. قبل حوالي ساعة وقعت وزيرة الإقتصاد @OrnaBarbivay على الاتفاقية الشمولية للتجارة الحرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه هي الاتفاقية الأولى من نوعها مع دولة عربية لتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي وفتح فرص جديدة ومثيرة لجميع المواطنين الإسرائيليين. pic.twitter.com/ZbyrQ3flle — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) May 31, 2022

وأبرمت الإمارات وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بهدف توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وتحفيز التجارة البينية غير النفطية، وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً، في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، صباح الثلاثاء، وقع الاتفاقية وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، ووزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي، وذلك في مراسم أقيمت في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، لتبدأ الدولتان بذلك حقبة جديدة من التعاون البناء على ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام الموقع بينهما في سبتمبر 2020.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل، الثانية التي تبرمها دولة الإمارات بعد اتفاقية مماثلة جرى توقيعها مع جمهورية الهند في فبراير الماضي، ودخلت حيز التنفيذ بالفعل مطلع شهر مايو الجاري، وذلك تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن في سبتمبر الماضي ضمن «مشاريع الخمسين»، والهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالمين لدولة الإمارات، عبر إبرام سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 8 دول ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً.

وتوفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل، العديد من المزايا لاقتصاد الدولتين عبر إلغاء الرسوم الجمركية على 96% من البضائع التي تدر نحو 99% من عائدات التصدير، كما تعزز وصول المصدرين إلى الأسواق، وتجذب المزيد من الاستثمارات وتخلق فرصاً جديدة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبيئة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.

كما تحفز الاتفاقية أيضاً نمو القطاعات الخدمية مثل الضيافة والخدمات المالية والتوزيع والتشييد، كما توفر منصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولتين للتوسع عالمياً.

ومن المتوقع أن تحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل التدفقات التجارية بين الدولتين وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، كما ستضيف نحو 1.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الفترة نفسها، وستصب في تحقيق زيادة سنوية ملموسة في قيمة الصادرات غير النفطية للدولة.