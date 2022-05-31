وفاة مؤسس حزب الحرية والعدالة الجزائري

أعلن حزب الحرية والعدالة الجزائري، وفاة مؤسسه ورئيسه السابق محند اوسعيد بلعيد، المتحدث الرسمي السابق باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، عن 75 عاما.

وشغل الراحل، الشهير باسم محمد السعيد، منذ 29 يناير 2019، منصب وزير مستشار الاتصال والمتحدث الرسمي لرئاسة الجزائرية قبل أن يتم إنهاء مهامه نهاية العام الماضي بسبب المرض.

وبدأ محمد السعيد مسيرته المهنية بالتلفزيون الجزائري كصحفي، ثم انتقل إلى صحيفة "الشعب" اليومية، ومنها إلى وكالة الأنباء الجزائرية، قبل أن يعين مديرا للمركز الجزائري للإعلام والثقافة في بيروت.

وتولى منصب سفير الجزائر لدى البحرين، ثم منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، كما شغل منصب ممثل الجزائر لدى منظمة المؤتمر الإسلامي.