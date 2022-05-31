اليابان تسجل 22 ألفا و122 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليابان اليوم الثلاثاء، 22 ألفا و122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 8 ملايين و854 ألفا و553 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أنه تم أيضا تسجيل 39 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 30 ألفا و636 حالة.

وأضافت القناة أن هناك 93 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات في حالة حرجة عقب إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 8 ملايين و531 ألفا و59 شخصا.