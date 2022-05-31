قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنه شاهد فيلم «حادث النيل هيلتون»، للمخرج طارق صالح، الذي حصل على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم «صبي من الجنة»، ذلك في ختام مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ75.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أن «حادث النيل هيلتون» مستوحى من واقعة حقيقية، لكن المخرج قدمها على الطريقة الأمريكية، ما جعله بعيدًا عن الحالة المصرية أو العربية.

ولفت إلى أنه لا يرى مشكلة في الافتراض الدرامي بفيلم «صبي من الجنة»، والذي يفترض فيه المخرج وفاة شيخ الأزهر، مؤكدًا أنه أمر «مباح» في الدراما، فيمكن لأحد أن يبني عملًا فنيًا حول امتلاك كوكب الشرق أم كلثوم لأبناء، رغم عدم حدوث ذلك في الواقع.

وأوضح الناقد الفني، أن مشكلة الفيلم تكمن في عدم دراسة الأزهر ومعرفة كيفية عمله، متابعًا: «في الدستور لا يستطيع أي رئيس جمهورية إنهاء عمل شيخ الأزهر، إما يستقيل أو يتوفاه الله وذلك حفاظًا على حيادية المؤسسة».

وذكر أن أغلب الممثلين المشاركين في الفيلم فلسطينيون ولبنانيون، قائلًا إن الفيلم لم يظهر الأزهر بشكل صحيح، خاصة أن الالتحاق بتلك المؤسسة يتطلب شروط عدة، أبرزها حفظ الشخص أكثر من جزء للقرآن الكريم، واختباره ثم الموافقة عليه.

واستنكر طريقة تجنيد ضابط المخابرات في الفيلم لطالب في جامعة الأزهر، إذ رأى بأنها طريقة قديمة لا تتناسب مع الفترة التي يحاكيها الفيلم، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مشكلة السيناريو ليست سياسية.

وأرجع حصول الفيلم على جائزة من مهرجان «كان» إلى «عدم الدراية»، مشيرًا إلى أن لجنة التحكيم غير مؤهلة للشعور بالفروق الخاصة بمفردات الحوار غير المصرية.

وذكر أن الدولة تطلب من الأزهر الشريف الانفتاح وتقديم رؤية عصرية للدين وحرية أكبر ونظرة أبعد ومرونة، وهو ما لم يتناوله الفيلم، مشددًا على أهمية توجه الإعلام للخارج، من أجل تقديم الحقيقية للآخرين.

وحصل المخرج المصري، طارق صالح، على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم «Boy From Heaven» أي «صبي من الجنة»، ذلك في ختام مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ75، في قصر المهرجانات بمدينة كان الفرنسية.