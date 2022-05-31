 الأعلى للإعلام يهنئ الإعلاميين بعيدهم: كنتم دائما سندا وظهيرا للدولة - بوابة الشروق
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الأعلى للإعلام يهنئ الإعلاميين بعيدهم: كنتم دائما سندا وظهيرا للدولة

أحمد فتحي
نشر في: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 5:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 5:50 م

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الإعلاميين بمناسبة عيدهم الـ88، والذي جاء مع انطلاق الإذاعة المصرية في تمام الساعة السادسة من مساء يوم ٣١ مايو ١٩٣٤، حيث انطلق صوت المذيع أحمد سالم "هنا القاهرة الإذاعة اللاسلكية الرسمية للحكومة المصرية".

وقال المجلس إن الإعلام المصري لعب دورا وطنيًا مهنيًا في تشكيل الوعي لدى أبناء الشعب المصري، ومواجهة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الإعلام كان دائما سندا وظهيرا للدولة في أشد التحديات.

وأوضح أن الإذاعة المصرية منذ نشأتها لعبت دورا كبيرا في المحيط العربي والعالمي، وكانت مواكبة لجميع الأحداث التي شهدها العالم بصفة عامة ومصر على وجه الخصوص.

وأضاف أن الإعلام الوطني استطاع أن يواجه الجماعات الإرهابية حتى القضاء عليها، بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الإعلام له دور كبير وخاصة على مستوى نشر ثقافة التفاؤل بين الناس، في ضوء ما يتم من جهود تنموية بمختلف محافظات الجمهورية من أجل الحياة الكريمة، وكذلك شرح ما يحدث من إنجازات حقيقة على أرض مصر، تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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