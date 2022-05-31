محافظ مطروح يكرم الإعلاميين والصحفيين بالمحافظة

كرم خالد شعيب، محافظ مطروح، الإعلاميين والصحفيين بالمحافظة، بمناسبة عيد الإعلاميين، ومرور ٣١ عاما على إنشاء إذاعة مطروح الإقليمية، بالقاعة الصغرى بديوان عام المحافظة.



وشدد شعيب، خلال اللقاء الذي حضره الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف ابراهيم سكرتير عام المحافظة، على أهمية دور الإعلام كشريك لجهود التنمية بالمحافظة، وتشكيل الوعي لدى المواطنين، بجانب دوره التوعوي الكبير في مواجهة الشائعات والأكاذيب.

وأكد أمانة الكلمة ودورها في توجيه الشارع، وأثرها في التعبير عن هموم المواطن، موضحا دعمه الدائم للإعلام الهادف المستنير، وإمداده بكافة المعلومات والبيانات الموثقة من مصادرها، للتصدي للإعلام المغلوط الذي ينشر الشائعات.