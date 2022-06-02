البابا فرنسيس يزور كازاخستان لحضور مؤتمر مؤتمر للحوار بين الأديان

يعتزم البابا فرنسيس السفر إلى العاصمة الكازاخية نور سلطان في أيلول/ سبتمبر لحضور اجتماع عالمي للحوار بين الأديان، وفقا لبيان نشرته الفاتيكان اليوم الثلاثاء.



وشهدت كازاخستان في مطلع يناير أعمال شغب عنيفة راح ضحيتها 200 شخص واستدعت الحكومة جنودا من روسيا المجاورة طلبا للدعم.



وبدأت الاضطرابات بسبب أسعار الوقود المرتفعة، وتحولت إلى أعمال شغب مناهضة للحكومة.



وكان هناك حديث بالفعل عن رحلة لزعيم الكنيسة الكاثوليكية إلى البلاد فى أبريل.



وتحدث البابا فرنسيس في ذلك الوقت مع الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف عبر رابط فيديو، إلا أن الكرسي الرسولي لم يؤكد بعد ذلك أن البابا ينوي السفر لحضور اجتماع ممثلي مختلف أديان العالم.



ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر في يومي 14 و 15 سبتمبر.



وسيستعرض الكرسي الرسولي وكازاخستان فى العام الحالى 2022 سجل وتاريخ العلاقات الدبلوماسية على مدى 30 عاما، وذلك وفقا لبياناتهما.