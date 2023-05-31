الغرف التجارية: استثمارات خليجية بـ 100مليون دولار لتصدير الدواجن للسعودية والإمارات

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، عن التوصل مع الشركة الوطنية السعودية؛ على تدشين مشروع مجاز ذبح بطاقة 6 آلاف دجاجة في الساعة، إلى جانب عدد من مزارع الدواجن والتسمين في مدينة بني سويف؛ بإجمالي استثمارات 100 مليون دولار.

وأعرب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء الثلاثاء، عن استعداد الشركة المالكة لمجموعة من سلاسل الغذاء التجارية بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات؛ عن ضخ مزيد من الاستثمارات بهذا الصدد، مشيرا إلى بدء تفعيل الاتفاق بنهاية الشهر الجاري؛ وتصدير منتجات الدواجن إلى الإمارات والسعودية.

وناشد رئيس شعبة الدواجن؛ وزارة الزراعة بتفعيل قانون رقم 70 لعام 2009؛ بشأن منع تداول الدواجن الحية في المحال قياسًا بجميع دول العالم وتقديمها في صورة المبردة أو المجمدة، معقبا: «منظر بيع الطيور الحية في مصر غير حضاري، وغير آمن على الصحة؛ نظرًا لأن نقل المخلفات بين المحافظات وإعادة تدويرها؛ قد يتسبب في كارثة صحية كنقل فيروس إنفلونزا الطيور».

وتابع: «محال بيع الطيور لا بد أن تتحول لبيع المبرد والمجمد مثل كل دول العالم، عندنا طاقة المجازر تكفي طاقة الذبح، لدينا مجزر واحد ينتج مليون دجاجة يوميا تصنيعًا وتغليفًا وتعبئة، وعلى أعلى مستوى وبمعدات من هولندا وألمانيا».

