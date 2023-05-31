ذا هيل: ترامب يصعد الهجمات على القضاة

رصد موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي، انتقادات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المتصاعدة في حق القضاة، وذلك بالتزامن مع تصاعد المشاكل القانونية التي تلاحقه.

واستهدف ترامب القاضي المشرف على القضية المدنية المتعلقة باعتداء ترامب جنسيا على الكاتبة والصحفية الأمريكية إي جان كارول في التسعينيات، وسخر منه ووصفه بأنه "قاض عينته كلينتون".

كما زعم الرئيس الأمريكي السابق أن القاضي الذي ينظر في قضية شراءه صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز عن علاقة جمعتهما بأنه "يكرهه".

وقال الموقع الأمريكي إن ذلك ليس تكتيكا جديدا بالنسبة لترامب، الذي يشكك كثيرا في دوافع أو شرعية أحكام المحاكم، كما تضمنت حملته لانتخابات الرئاسة الأمريكية العام المقبل تعهدات بـ "الانتقام" لأولئك الذين يشعرون أنهم تعرضوا للظلم من قبل الحكومة.

وعندما تم توجيه الاتهام إلى ترامب في مانهاتن بشأن قضية "دانيلز"، لم يضيع سوى القليل من الوقت حتى صور قاضي ولاية نيويورك في القضية على أنه حزبي، وصف عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" قائلا إن القاضي خوان ميرشان بـ"قاض كاره لترامب".

وفي الآونة الأخيرة، استهدف ترامب القاضي لويس كابلان، الذي أشرف على القضية المدنية التي رفعتها كارول ضد ترامب، قائلا: "عينت كلينتون القاضي، لويس كابلان، كره الرئيس دونالد ترامب أكثر مما هو ممكن من الناحية الإنسانية، إنه شخص فظيع، متحيز تماما".

وفي السابق، انتقد ترامب القاضي الذي أشرف على قضية بول مانافورت، المدير السابق لحملته الانتخابية والذي أدين بالاحتيال الضريبي والمصرفي في 2019، وسخر من بعض رجال القانون الذين حكموا ضده بأنهم "قضاة أوباما"، وأشار إلى أن الأصل المكسيكي للقاضي يعني أنه من المحتمل أن يكون متحيزا ضده.

إلى ذلك، أثارت الهجمات قلق المجتمع القانوني، حيث أشار المراقبون إلى أن ترامب لديه فريق من المحامين الذين يمكنهم السعي لمحاربة أي عدد من القرارات يعتبرها غير عادلة، وهي حقوق متاحة لأي متهم ولكنها أكثر جدوى بالنسبة له من معظمها.

وقالت مارسي كان، رئيسة فريق عمل نقابة المحامين في مدينة نيويورك بشأن سيادة القانون، إن الهجمات غير المسؤولة في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستند إلى معلومات مضللة أو أكاذيب أو مصممة فقط لتحقيق مكاسب حزبية، تلحق الضرر بنظامنا القضائي.

وشهد القضاة، مثل جميع المسؤولين الحكوميين، زيادة في اتصالات التهديد في السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد التهديدات ضد القضاة الفيدراليين حوالي 4500 في عام 2021، بعد اقتحام الكونجرس في 6 يناير وادعاءات أن الانتخابات سرقت، فيما قفزت الأعداد مرة أخرى في عام 2022، إلى أكثر من 5000 تهديد، وفقا لخدمة المارشال الأمريكية، التي تتعقب التهديدات والاتصالات غير اللائقة ضد القضاة الفيدراليين.

وأشارت كان إلى أن ميرشان وعائلته تلقوا تهديدات بالقتل بعد أن انتقده ترامب.

وقالت سوزان كولمان، رئيسة نقابة المحامين في مدينة نيويورك: "أعتقد أننا بحاجة إلى التفكير في المستقبل، وأعتقد أن هناك أشخاصا قد يفكرون في أن يكونوا قضاة، أو محلفين أو أي جزء من نظام المحاكم، سيفكرون مرتين في مواجهة تهديدات خطيرة للغاية لهم ولأسرهم".