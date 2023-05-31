العامة للصوامع: المخزون الاستراتيجي للقمح آمن ويكفي لـ6 شهور

قال المهندس كمال هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، إن موسم توريد القمح بدأ في 15 إبريل، ولكن التوريد الفعلي بدأ في أول مايو ووصل للذروة في منتصف الشهر.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنّ المخزون الاستراتيجي آمن ويوجد سعة تخزين تكفي لأكثر من 6 أشهر، موضحًا أن الرغيف المدعم فقط يستهلك يوميًا 25 ألف طن من القمح في السنة يستهلك 9 مليون طن.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف 4 مليون طن أو يزيد من القمح في الصوامع، مشيرًا إلى أن المعدل اليومي في التوريد قل إلى حد ما خلال الوقت الحالي.

ولفت إلى أن الدكتور علي مصيحلي وزير التموين، أعطى حافز للفلاح لمن يورد أردب من القمح يأخذ 10 كيلو من النخالة المستخدمة في تربية الماشية والطيور، منوهًا أن الرئيس السيسي وضع سعر عادل لأردب القمح وهو 1500 جنيه أكثر من القمح المستورد.

وأوضح أنه لا يوجد أزمة في تخزين القمح، لافتًا إلى أن الصوامع تستوعب 5 مليون طن ، وبحسب توجيهات القيادة السياسية أن يكفي المخزون الاستراتيجي للسلع المهمة كالزيوت والسكر والقمح والأرز لمدة لا تقل عن ستة شهور.

وأكد أن هناك بواخر تفرغ سلع في الميناء، وتم التعاقد على بواخر أخرى قادمة في شهر يونيو ويوليو، مُبينًا أن مصادرها بنسبة كبيرة لروسيا ورومانيا وفرنسا وألمانيا.

وأردف بأنه يتم عمل خلط بين القمح المحلي والمستورد لتحسين جودة الرغيف المدعم.

