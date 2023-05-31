بكين تدعو واشنطن إلى تهيئة الظروف اللازمة للتواصل العسكري بين البلدين

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي، في بيان، إن الولايات المتحدة ينبغي أن تظهر الصدق وتصحح الأخطاء باتخاذ إجراءات ملموسة لتهيئة الظروف اللازمة للتواصل الثنائي.

وأدلى تان بذلك التصريح ردا على سؤال حول تقارير تفيد بأن الصين رفضت طلبا أمريكيا لعقد اجتماع بين وزيري دفاع البلدين في منتدى في سنغافورة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف تان أن الولايات المتحدة مسئولة بالكامل عن الصعوبات الحالية في التواصل بين جيشي البلدين، مؤكدا أن الصين تولي اهتماما كبيرا بتطوير العلاقات بين جيشي البلدين ولم يتم تعليق الاتصالات والتبادلات بينهما.

يشار إلى أن الصين رفضت، أمس الثلاثاء، دعوة الولايات المتحدة لعقد اجتماع بين وزيري دفاع البلدين على هامش قمة "حوار شانجري-لا" التي ينظمها "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" في سنغافورة في الفترة من الجمعة المقبل، وحتى يوم الأحد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج: "تدرك الولايات المتحدة تماما الصعوبات التي تواجه الحوار العسكري الصيني الأمريكي".

ودعت المتحدثة واشنطن إلى احترام سيادة الصين ومخاوفها الأمنية، وتصحيح "الممارسات الخاطئة" و"تهيئة المناخ والظروف اللازمة للحوار والتواصل بين الجيشين الصيني والأمريكي".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إدارة تطوير الأسلحة في جيش التحرير الشعبي الصيني في عام 2018 وعلى وزير الدفاع الصيني لي شانج فو، الذي كان يترأسها في ذلك الوقت، مشيرة إلى إجراء تعاملات مع روسيا.

ولم تعتبر الإدارة الأمريكية أن هذا يمثل عقبة أمام عقد اجتماع بين أوستن و"لي"، الذي تم تعيينه وزيرا للدفاع في الصين في مارس الماضي.

وتراجعت العلاقات بين القوتين في أعقاب إسقاط منطاد تجسس صيني في فبراير الماضي وإلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين.