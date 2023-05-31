الزمالك يكشف حقيقة تغريم عبد الغني وشبانة عقب مباراة الطلائع

نفى عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، ما تردد عن توقيع غرامات مالية على ثنائي الفريق محمد عبد الغني ومحمود شبانة.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت، إلى توقيع غرامة على عبد الغني وشبانة 100 ألف جنيه؛ لتهربهم من خوض مباراة الزمالك وطلائع الجيش.

وقال عبد الواحد السيد في تصريحات للموقع الرسمي لناديه : "ما قيل كلام عار من الصحة، وليس من الطبيعي أن يكون الزمالك مادة دسمة للشائعات".

وتابع مدير الكرة بنادي الزمالك: "أؤكد على التزام كل لاعبي الزمالك في هذه المرحلة من أجل تحسين نتائج الفريق وهو ما يحدث ، في ظل حرص الجهاز الفني ومجلس الإدارة بقيادة مرتضى منصور على توفير المناخ الجيد رغم الظروف الصعبة".