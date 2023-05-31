متحف باريس يعرض قطعا من نيزك

يعتزم متحف التاريخ الطبيعي في باريس عرض العديد من القطع من نيزك سقط مؤخرا، في شمال البلاد، اعتبارا من غد الخميس.

وتزن القطعة الأكبر 175 جراما وهي مغطاة في الغالب بطبقة داكنة من الخارج، وسيتم إضافة أجزاء النيزك إلى مجموعة "كنوز الأرض" في علبة عرض جديدة.

وكان الجسم السماوي، الذي تردد أنه تشكل في نفس الوقت، الذي تشكل فيه النظام الشمسي، قبل حوالي 4.6 مليار عام، قد سقط بالقرب من منطقة "دييب" في نورماندي، في منتصف فبراير الماضي.

وبعد ذلك ببضعة أيام، وجد علماء ومتحمسون هواة القطع الأولى.

وبشكل إجمالي عثروا على حوالي 12 قطعة من النيزك.

وذكر المتحف، أن ارتطام النيزك كان ظاهرة نادرة؛ نظرا لأن العلماء اكتشفوا الجسم، الذي يبلغ حجمه حوالي متر، قبل بضع ساعات من الارتطام.