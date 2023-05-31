يرى عبدالعزيز بنيج نجم الكرة المغربية السابق، أن مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستكون قوية للغاية بين الطرفين.

وتابع بنيج في تصريحات تليفزيونية: "الفريقين كتاب مفتوح لبعضهما، ويعرفون أساليب لعب بعضهما".

وأضاف: "الجميع توقع تأهل صن داونز إلى النهائي، ولكن الوداد المغربي هو من تأهل، وبالتالي الأمور صعب التكهن بها، والفريقين يملكان قوة لا يستهان بها".

وأشار بنيج، إلى أن التوقع بالمباراة صعب للغاية، ولكن بالعاطفة سوف أتمنى الوداد ولكن بالواقعية الفريقان يمتلكان نفس الحظوظ، ولكن الأهلي يملك استقرارًا سواء إداري أو فني على مستوى التشكيل وثباته وما يملكه من اللاعبين، والأهلي سوف يعمل على حسم اللقاء من القاهرة.

واستطرد: "إدارة الأهلي تمنح الفريق استقرارًا من كل شيء، ولديهم إمكانيات كبيرة وتحاول توفير كل شيء من أجل تذليل كافة العقبات، وبالتالي أي مدرب يحب العمل مع مثل هذه الإدارات".

واختتم: "حسين الشحات لاعب الأهلي هو نجم الفريق في الوقت الحالي، وهو من أخطر اللاعبين داخل المارد الأحمر بجانب بيرسي تاو، وعلى الناحية الأخرى يوجد سامبو وأوناجم داخل الوداد، ولكن ما يميز الأهلي هو أنه عبارة عن مجموعة متكاملة".