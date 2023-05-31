رئيس وزراء فلسطين: نتشارك مع مصر في مكافحة الإرهاب

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن مصر وفلسطيني شريكان في مكافحة الإرهاب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنّ المنطقة عانت كثيرا من الإرهاب، مؤكدا أن بلاده تتطلع لتحقيق السلام.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تتم فيه مكافحة الإرهاب، فإنّ هناك دولة إرهابية وهي إسرائيل تمارس إرهابها سواء عبر المستوطنين أو إرهاب الدولة.

ولفت إلى أنّ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام يصل إلى 165 شهيدا، مؤكدا أن قطاع غزة لا يزال تحت الحصار، وأن هناك اجتياحات مستمرة للمدن والقرى والمخيمات.