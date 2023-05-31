الفلبين تقترب من إنشاء صندوق ثروة سيادي

اقتربت الفلبين، من إنشاء صندوق ثروة سيادي، عقب أن وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون، بعد أسبوع من تصريح الرئيس فيرديناند ماركوس جونيور بأن إنشاء الصندوق إجراء ملح.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن 19 نائبا صوتوا صباح اليوم الأربعاء لصالح إنشاء صندوق ماهارليكا الاستثماري، وذلك بحسب ما جاء في تغريدة على الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ.

وسوف يتم بعد ذلك توفيق هذا الإجراء مع التصديق السابق لمجلس النواب، وذلك قبل توقيع الرئيس على الإجراء ليصبح قانونا.

وكان ماركوس، قال الأسبوع الماضي، إن هناك حاجة ملحة لإنشاء صندوق استثمار وطني مستدام، يساعد في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة لتعزيز النشاط الاقتصادي.