وزير التعليم: نتبع آلية محكمة لانتقاء المعلمين على أعلى مستوى

قال الدكتور رضا حجاي، وزير التربية والتعليم، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف الوزارة، يعكس اهتمامه بالتعليم وأن التعليم أمن قومي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن «الزيارة جعلت المعلمين فخورين بأنفسهم»، معقبًا: «كل المعلمين المتقدمين للالتحاق بوظائف الوزارة على مواقع التواصل بيقولوا يا رب الرئيس السيسي يحضر كشف الهيئة بتاعنا».

وتوجه بجزيل الشكر إلى الرئيس السيسي، على حضور الاختبارات بالأمس، مؤكدًا أن «الرئيس لديه قناعة كبيرة بأهمية التعليم، وأن المعلم العمود الفقري للعملية التعليمية، وأن تطويرها لن يحدث إلا بتطوير أداء المعلم».

ولفت إلى تتبع مصر، آلية محكمة لانتقاء المعلمين على أعلى مستوى من الكفاءة والقدرة، موضحًا أنها بدأت بتحديد احتياجات حقيقية على الأرض.

ولفت إلى توجيه الرئيس السيسي، بتعيين 150 ألف معلم، بواقع 30 ألف معلم كل عام، لسد العجز الموجود في المدارس، قائلًا إن «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يضع الشروط والاختبارات المميكنة لاختيار المناسبين».

ونفى إدخال العنصر البشري في عملية الاختبار، مضيفًا: «الامتحان يُجرى في الجهاز المركزي، وعبارة عن المكون التخصصي والتربوي والسمات الشخصية والثقافة العامة وقدر من اللغة متوفر».

وذكر أن الإعلان عن الوظائف أجري على مستوى كل مديرية، وليس على مستوى الجمهورية كما حدث سابقًا، مستكملًا: «قديمًا كان ينزل إعلان، الناس تقدم أوراق وتسحب الأوراق ونحدد الناجحين، وقد يكون هناك ضغط من جهة أو أشخاص أو واسطة، لكن الآن العملية تتسم بشفافية مطلقة وحوكمة».

وأشار إلى تقدم 140 ألف معلم لمسابقة تعيين 30 ألفًا في مرحلة رياض الأطفال ومعلمي السنوات الـ3 الأولى، مستطردًا: «من استكمل أوراقه 110 آلاف، وتقدم للاختبار 95 ألفًا، واجتاز الاختبارات 28 ألفًا فقط».

واستطرد: «مصر لها آلية تختار بها الأكفأ، ونقدم برنامجين تدريبيين لمساعدتهم في تنمية المهارات والجدارات بالأكاديمية العسكرية، هناك آلية محكمة بجودة تمنع الواسطة وشفافة وتختار الأكفأ للعمل في التعليم، فإصلاح التعليم يحتاج معلمين أصحاب قدرات عالية».