شوقي: ملف الصفقات على رأس أولويات مجلس إدارة الأهلي

قال محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن تفكير مسئولي النادي دائمًا هو حصد المزيد من البطولات، ومحمود الخطيب رئيس النادي هو المسئول عن كرة القدم، بالتشاور مع الجهاز الفني ولجنة التخطيط.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "دائمًا نعمل على تحقيق البطولات، ونفكر دائمًا في التخطيط بشكل جيد للمستقبل وإصلاح أي أخطاء، وهو ما يجعل التوفيق يصاحب الفريق في النهاية، والظروف الصعبة التي واجهها الفريق انعكست بشكل إيجابي على اللاعبين حتى الوصول للنهائي القاري، وتاريخ النادي عودنا على الثقة في تخطى اللحظات الصعبة".

وتابع: "لاعبو الأهلي لا يستسلمون في أوقات الأزمات، والتاريخ شاهد على ذلك، دائمًا هناك ثقة في الفريق، وجمهور الأهلي يحزن لخسارة أي بطولة، ولديهم (نهم شديد) لحصد الألقاب وهو ما يدل على قيمة وقدر النادي الأهلي الكبيرة".

وواصل: "ملف الصفقات دائمًا يكون أولوية لنا، ولكن بعد نهاية الموسم، ولكن الآن المدير الفني لا يفكر سوى في لقب الدوري المصري، ونهائي دوري أبطال افريقيا، وبعد نهاية الموسم يتم التفكير في دعم الفريق وفقا لمعايير معينة، ويتم طرح كافة الأمور على رئيس النادي ولجنة التخطيط".

وزاد: "من المستحيل داخل النادي الأهلي، أن يقوم عضو في مجلس الإدارة بالحديث مع مارسيل كولر حول أي شئ في كرة القدم، هذه الأمور غير واردة تمامًا، دائمًا نسافر مع البعثات أشاهد التدريب وأتواجد بعيدًا تماما، ولا أحد يدخل في أي حوارات مع الجهاز الفني هذه الأمور ليست واردة بالنسبة للنادي الأهلي".

وأتم: "الخطيب هو المفوض بملف الكرة ومعه لجنة التخطيط، والمجلس لا يناقش الأمور الفنية مطلقًا، ومجلس الإدارة أسطورة كروية لا نستطيع أن نتحدث في أي أمور تخص كرة القدم وهو موجود، من الصعب أن نتحدث في ذلك، هناك ملفات يفهم فيها كل عضو مثل الشأن الطبي يتم سؤالي، ملف السباحة يتم سؤال مي عاطف عضو مجلس الإدارة".