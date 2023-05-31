ارتفاع عدد السائحين الأجانب في اليابان لأعلى من 10 ملايين لأول مرة منذ 2020

تجاوز عدد الأجانب، الذين بقوا في فنادق ومنشآت إقامة أخرى في اليابان، 10 ملايين شخص في أبريل الماضي لأول مرة منذ كانون يناير 2020، وفقًا لما أظهرته بيانات حكومية اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن البيانات الأولية التي أصدرتها وكالة السياحية اليابانية أظهرت ارتفاع عدد الأجانب بواقع 19.5 مرة مقارنة بالعام الماضي ليسجل 10.38 مليون شخص، أو ما يعادل 92.0% من الإجمالي خلال أبريل 2019، قبل جائحة كورونا.

وبالنسبة للسائحين اليابانيين، بلغ عدد مرتادي الفنادق ومنشآت الإقامة الأخرى 37.24 مليون شخص، بارتفاع بنسبة 12.5% مقارنة بالعام الماضي، ولكن تراجع بنسبة 5.6% مقارنة بعام 2019، قبل جائحة كورونا.

وبلغ إجمالي عدد السائحين الأجانب والمحليين، الذين أقاموا في فنادق ومنشآت أخرى خلال أبريل الماضي 47.63 مليون شخص، بارتفاع بنسبة 41.6% مقارنة بالعام الماضي، ولكن تراجع بنسبة 6.1% مقارنة بأبريل 2019.