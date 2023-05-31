ميك شوماخر يقود سيارة مرسيدس للمرة الأولى عبر اختبارات بيريللي

كشف فريق مرسيدس المنافس في سباقات سيارات فورمولا-1 أن الألماني ميك شوماخر، السائق الاحتياطي بالفريق، سيقود سيارة الفريق للمرة الأولى يوم الأربعاء المقبل وذلك خلال اختبارات إطارات "بيريللي".

وكان ميك شوماخر قد رحل عن فريق هاس بنهاية الموسم الماضي بعد أن قضى معه موسمين كسائق أساسي، وانضم بعدها إلى مرسيدس كسائق احتياطي.

وكان ميك شوماخر، نجل اسطورة فورمولا-1 مايكل شوماخر بطل العالم سبع مرات، قد قاد سيارة مرسيدس فقط عبر تقنيات المحاكاة، لكنه لم يقدها في أي سباقات أو اختبارات.

ويتنافس البريطانيان جورج راسل ولويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، بسيارتي مرسيدس في سباات فورمولا-1 هذا الموسم.