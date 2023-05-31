عمدة سول يعتذر عن إرباك المواطنين برسالة تنبيه نصية بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ فضائي

اعتذر عمدة سول أوه سي- هون، عن إرباك المواطنين برسالة تنبيه نصية، صباح اليوم الأربعاء، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا فضائيا.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، إنه بالنظر إلى إلحاح الوضع، تم إرسال رسالة تحذير من قبل حكومة المدينة.

وبخلاف الإطلاق المعتاد لكوريا الشمالية باتجاه الشرق، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا فضائيا باتجاه الجنوب، تلك المرة وقررت حكومة المدينة، المسئولة عن سلامة 10 ملايين مواطن، اتخاذ إجراء فوري وأصدرت إنذارا.

وقال عمدة سول في إيجاز صحفي، إن هذه الرسالة النصية الطارئة ربما كانت رد فعل مبالغا فيه من قبل المسئولين الميدانيين، لكن لم تكن خطأ.

وفيما يتعلق بالسلامة، لا يمكن أن يكون هناك حل وسط، والاستجابة إلى الحد الذي يبدو مبالغا فيه هو المبدأ.