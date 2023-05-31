الرئيس الصيني يدعو لتعزيز الأمن الوطني

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طالب الرئيس الصيني شي جين بينج المسئولين بتسريع الدفاعات الأمنية للصين، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد مخاطر متزايدة "ملحوظة"، وذلك ضمن أحدث دعوة من أجل تشديد بكين قبضتها على شبكات المعلومات في البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس الصيني، قال في أول اجتماع للجنة الأمن الوطني منذ أن فاز بفترة ولاية ثالثة في أكتوبر الماضي: "قضايا الأمن الوطني الحالية التي نواجهها أصبحت أكثر تعقيدا وصعوبة".

وقال المسئولون الحاضرون إنه يتعين على الصين تعزيز القواعد المتعلقة ببيانات الإنترنت والذكاء الاصطناعي، وفقا لما قاله التلفزيون الصيني المركزي.

كما وافق الاجتماع على عدد من الوثائق المرتبطة ببناء "نظام التحذير المبكر ومراقبة مخاطر الأمن القومي" وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية، اليوم الأربعاء، أن مثل هذا النظام سيتيح للصين مراقبة مخاطر الأمن القومي في الوقت الحقيقي ومجالات مثل القطاعات المتعلقة بالمال والطاقة والأمن العسكري.