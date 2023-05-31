فوز الناشطة جوانا كوسياك بجائزة ناين دوتس باستخدامها استفتاء برلين لعام 2021

فازت الباحثة الناشطة، جوانا كوسياك، بجائزة "ناين دوتس"، عن مقالها "الاستفزازي" الذي استخدمت فيه استفتاء برلين لعام 2021، لكي تقول إن سيادة القانون دائما ما تكون هشة.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن الباحثة التي تستقر في كيمبريدج، سوف تحصل على 100 ألف دولار واتفاق لتأليف كتاب، مع مطبعة جامعة كيمبريدج، مقابل ردها على سؤال: "لماذا صار حكم القانون هشا للغاية؟".

جدير بالذكر، أن الجائزة تُمنح كل عامين لكتاب لم يتم نشره بعد، حيث يقوم المجلس المسئول عن تقديم الجائزة بطرح سؤال، ويدعو المتسابقين للرد عليه من خلال مقال مؤلف من 3000 كلمة، واقتراح لكتاب.

ويمكّن مبلغ الجائزة الفائزين من بحث وتطوير أفكارهم، وتحويل ردودهم من خلال المقالات، إلى كتاب كامل تقوم مطبعة جامعة كيمبريدج بنشره.

وتناقش مقالة كوسياك الفائزة، قضية استفتاء برلين في عام 2021، حيث قرر الناخبون مصادرة أكثر من 240 ألف عقار من مالكي الشركات وتحويلها إلى ملكية عامة، لإظهار إمكانات السياسة القانونية الراديكالية كوسيلة لتعميق الديمقراطيات وتجديد سيادة القانون.

وتنافست كوسياك مع 600 مشاركة من أكثر من 50 دولة، لكي تفوز بجائزة التفكير الإبداعي، الذي يعالج القضايا المجتمعية المعاصرة.