أعلنت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، عن دخول 112 كيلو جرامات من الذهب إلى الأراضي المصرية، منذ بدء تطبيق قرار إعفاء المصريين القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية على واردات الذهب لمدة 6 أشهر.

وأشارت خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، عبر شاشة «DMC» مساء الثلاثاء، إلى أن تشكيل السبائك الذهبية الأغلبية العظمى من هذه الواردات، معقبة: «الناس مش مصدقة من سهولة الإجراءات، اللي كان نازل المطار بسبيكة ويخفيها في جراب سري في الشنطة، مش هيحتاج حاليًا أي حيلة، هينزل ويفصح عنها لغرض الحصر فقط».

وبشأن كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية، أوضحت أن متوسط قيمة المصنعيه على الجرام؛ يعادل 80 جنيهًا، وبضرب المصنعية في 14 % نسبة ضريبة القيمة المضافة، ثم القسمة على وزن الذهب على سبيل المثال مئة جرام؛ فإن سعر جرام الذهب الوارد من الخارج يدفع عليه ضريبة قدرها 11 جنيها و20 قرشًا، دون فرض أي رسوم إضافية.

وأكدت أن فاتورة معاملات الشراء من الخارج؛ ليست شرطًا، حيث لا تطالب إدارة الجمارك بعرضها، موضحة أن المتعلقات الشخصية للسيدات من مشغولات ذهبية تعد خارج القرار، لكنها في نفس التوقيت قد تدخل في إطار التقييم طبقا للوظيفة التي تشغلها بالخارج، وذلك في حال كانت كمية الزينة كبيرة.