وصلت أول طائرة مباشرة من فنزويلا إلى مطار دمشق الدولي في سوريا، اليوم الأربعاء، قادمة من مطار كاراكاس؛ إيذانا بعودة حركة النقل الجوي بين البلدين والمتوقفة منذ نحو 12 عاما.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، اليوم، أن الطائرة تقل على متنها 102 راكب، منهم وزير النقل الفنزويلي ونائب وزير الخارجية الفنزويلية، وعدد من المسئولين والإعلاميين الفنزويليين وسياح ورجال أعمال.

وأشار وزير النقل السوري زهير خزيم، خلال استقباله وزير النقل الفنزويلي في مطار دمشق إلى أهمية عودة الرحلات الجوية بين البلدين، والتي ستفتح آفاقا كبيرة في مختلف المجالات، لافتا إلى أنه سيكون هناك مباحثات لتطوير آلية التعاون المشترك بين سورية وفنزويلا، لإعادة تفعيل كل الاتفاقيات المبرمة سابقا.

وبدوره، قال وزير نقل فنزويلا البوليفارية رامون بيلاسيكز أراغويان، إنه بعد 12 عاما نستأنف الرحلات الجوية بين بلدينا، وتمثل هذه الرحلة انتصارا لشعبينا وتجسيدا لإرادة قيادتي البلدين، وتأتي خدمة لمصلحة الشعبين السوري والفنزويلي.

ولفت أراغويان، إلى إعادة الوصل التجاري بين البلدين ومجيء السوريين واللبنانيين المرحب بهم للقدوم على هذه الرحلة، مشيرا إلى أن الرحلة استمرت 12 ساعة بشكل مباشر من كاراكاس إلى دمشق.

وأشار السفير خليل بيطار مدير إدارة أمريكا في وزارة الخارجية والمغتربين، في تصريح صحفي بمطار دمشق، إلى أنه من المقرر أن تكون هناك رحلة كل 15 يوما بين دمشق وكاراكاس.