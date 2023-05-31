البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: الهجوم الأوكراني بطائرات مسيرة على موسكو استهدف المدنيين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة على موسكو ومنطقة موسكو، استهدف السكان المدنيين بشكل حصري.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في تعليق على الهجوم أمس الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تدين أي هجوم على المدنيين والبنية التحتية المدنية في كل مكان، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف دوجاريك أنه لا توجد مقارنة بين الهجمات الأخيرة في موسكو والهجمات المكثفة التي نواصل رؤيتها في المدن الأوكرانية.

وقالت البعثة الروسية، في بيان على صفحتها عبر موقع تويتر: "لمعلومات مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، كان هجوم كييف بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية عملا إرهابيا يجب إدانته بشكل مناسب على جميع المستويات".

وأضافت البعثة الروسية: "يبدو أن هذه الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية كانت موجهة ضد المدنيين بشكل حصري".

وكانت طائرات مسيرة أوكرانية قد هاجمت موسكو ومنطقة موسكو صباح أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الهجوم شمل ثماني طائرات مسيرة، تم إسقاط 5 منها بواسطة منظومة صواريخ بانتسير-اس وتم تحييد الثلاث مسيرات المتبقية بواسطة الحرب الإلكترونية.

وسعى شخصان في موسكو للحصول على الرعاية الطبية لإصابات طفيفة لحقت بهما، وتضررت عدة مبان بشكل طفيف.