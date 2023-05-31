الصحة الفلسطينية: نسبة المدخنين في فلسطين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن نسبة المدخنين في الأراضي الفلسطينية هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وبلغت نحو 34%.

وذكرت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين، أن مسحا متدرجا للأمراض المزمنة أجرته عام 2022 أظهر أن نسبة المدخنين للفئة العمرية (18-69) عاما، والذين يدخنون منتجاً أو أكثر من منتجات التبغ المُدخن في فلسطين بلغت حوالي 33.5% من إجمالي الأفراد.

وبحسب الوزارة، فإن 55.1% من الذكور و12.1% من الإناث مدخنون، وأكثر من ثلث المدخنين هم من فئة الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18-29 عاما، والتي بلغت 40% من إجمالي المدخنين.

وأشارت إلى أن المسح أظهر أن ما يقرب من ثلثي الأفراد يتعرضون للتدخين السلبي داخل منازلهم بنسبة 64% من الأفراد، كما أن 66% تعرضوا للتدخين السلبي أثناء استخدام المواصلات، وأن 58% تعرضوا للتدخين السلبي في أماكن العمل.