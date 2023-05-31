قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، إن منظومة «نافذة» لتيسير إجراءات الإفراج عن البضائع؛ أتاحت للمجتمع التجاري تقديم كافة المستندات والمعاملات من خلال البوابة الإلكترونية.

وتابعت خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، عبر شاشة «DMC» مساء الثلاثاء: «زمان المستورد كان بيمشي في الميناء ماسك ملفه بغرض الحصول على توقيعات أكثر من موظف وجهة، حاليًا الجهات كلها على تواصل مع بعضها على سيستم، والإجراءات كلها في نفس التوقيت».

وأشارت إلى انخفاض زمن الإفراج الجمركي إلى أقل من الثلث بفضل تطبيق المنظومة الإليكترونية، لافتة إلى انعكاس ذلك على تقليل إنفاق دفع إيجار الحاويات بالدولار إلى الدولة الموردة، بالإضافة كذلك إلى تقليل عدد أيام الأرضيات، والتي كانت تقع على المستهلك النهائي.

وبشأن شكاوى المستورين من تباطؤ عمليات الإفراج الجمركي على مدار الفترات الماضية، قالت: «مشكلة تراكم البضائع في الموانئ؛ نتيجة أزمة نقص الدولار تم فضها خاصة الأشهر الستة الأخيرة، والبضائع الحالية هي المتوسط الطبيعي الموجود على مدار سنوات ما قبل الأزمة».

وأعلنت عن منع الممولين من استكمال المعاملات التجارية مع الجمارك بدءًا من يوليو المقبل؛ وذلك حال عدم الالتزام بالربط على نظام الفاتورة الإليكترونية للضرائب، معقبة: «الممول لن يستطيع أنه يستورد أو يصدر ثانية، المفترض التنفيذ كان في بداية أبريل، لكن تم التأجيل إلى مطلع يوليو بشكل رسمي؛ تسهيلا على المواطنين».

