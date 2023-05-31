قال محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن وجود الجماهير له دور مؤثر في كل الأمور، ويعطي كرة القدم شكلا مختلفا، كما أن الجمهور له دور مؤثر على المعلنين.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "عدم حضور الجماهير يؤثر على المعلنين في المباريات، وموضوع عودة الجمهور للمدرجات يتطلب من كل الموجودين في منظومة كرة القدم التعاون، من مسئولين وإعلام وجمهور، وكل طرف لا يتعدى حدود الآخر، وأن يكون هناك ضوابط محترمة، ولا يجب أن نكون متشددين أو متسيبين".

وتابع: "هناك مباريات نذهب إليها في الخارج قبلها بـربع ساعة، وهو عكس ما يحدث في مصر، نذهب للملعب قبلها بوقت طويل من أجل حجز كرسي، ومع كامل احترامي لا أرى أننا نسير في الاتجاه الصحيح لعودة الجماهير، ولا أحد يضمن كرسيه في الاستاد سوى في مقصورة النادي الأهلي الأمامية وهم حوالي 100 كرسي من 70 الف في الاستاد، جماهير ".

وأتم: "الفترة الأخيرة هناك استجابة وروح جديدة وهناك تعامل جيد من المسئولين مع لجنة المباريات بالنادي الأهلي، وسيكون في تفكيرنا حل مشكلة عودة الجماهير للمدرجات".