 أشتية: مصر وفلسطين شريكان في الرؤية السياسية المتمثلة في إنهاء الاحتلال - بوابة الشروق
الأربعاء 31 مايو 2023 2:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

أشتية: مصر وفلسطين شريكان في الرؤية السياسية المتمثلة في إنهاء الاحتلال

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 31 مايو 2023 - 12:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 مايو 2023 - 12:51 م

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن العلاقات بين مصر وبلاده متجذرة في أعماق التاريخ.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنّه يتم حاليا تعزيز هذه العلاقات من خلال المشهد السياسي الداعم لفلسطين في كل المنصات الدولية.

وأشار إلى أن الهدف من هذا الدعم هو إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق العودة للاجئين، وأن يكون للفلسطيني بيت آمن في ظل الظروف الراهنة.

ولفت إلى أنّ مصر وفلسطين شريكان في الرؤية السياسية المتمثلة في إنهاء الاحتلال وحل الدولتين، وفي المحافظة على الشرعية الفلسطينية بما يمثله الرئيس محمود عباس، ومنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.

ونوه بأن منظمة التحرير وُلدت في القاهرة، ولا تزال تعيش رافعة للراية الفلسطينية من أجل دحر الاحتلال وإنهائه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك