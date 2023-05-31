أشتية: مصر وفلسطين شريكان في الرؤية السياسية المتمثلة في إنهاء الاحتلال

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن العلاقات بين مصر وبلاده متجذرة في أعماق التاريخ.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنّه يتم حاليا تعزيز هذه العلاقات من خلال المشهد السياسي الداعم لفلسطين في كل المنصات الدولية.

وأشار إلى أن الهدف من هذا الدعم هو إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق العودة للاجئين، وأن يكون للفلسطيني بيت آمن في ظل الظروف الراهنة.

ولفت إلى أنّ مصر وفلسطين شريكان في الرؤية السياسية المتمثلة في إنهاء الاحتلال وحل الدولتين، وفي المحافظة على الشرعية الفلسطينية بما يمثله الرئيس محمود عباس، ومنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.

ونوه بأن منظمة التحرير وُلدت في القاهرة، ولا تزال تعيش رافعة للراية الفلسطينية من أجل دحر الاحتلال وإنهائه.