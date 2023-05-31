نائب النور: قانون إنشاء الأعلى للتعليم يضمن استمرار تطوير المنظومة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الدكتور عبدالرحمن البكري، عضو مجلس النواب عن حزب النور، والأستاذ بكلية الآداب جامعة دمياط، إن قانون إنشاء المجلس التعليم الوطني يضمن استمرار تطوير منظومة التعليم، وربط التعليم بالمجتمع المحلي، ومراجعة الاستراتيجيات السابقة.

وأوضح خلال جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، أن كلمة التعليم والتدريب ذكرت أكثر من 10 مرات بخلاف سوق العمل والكفاءة.

وذكر أن مشروع القانون يهدف إلى نظام تعليم عالي الجودة، والارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، والتوعية الإعلامية بأهمية التعليم الفني أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة.

وطالب زيادة الخبراء إلى 12 خبيرا بدلا من ٨ خبراء ووضع معايير واضحة لاختيار الخبراء.