البيت الأبيض: لا نؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا

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أكدت الحكومة الأمريكية أنها لا تؤيد تنفيذ هجمات "داخل روسيا"، وسط تقارير عن ضربة بطائرة مسيرة على موسكو.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: "لا نؤيد الهجمات داخل روسيا، لقد كنا واضحين للغاية بشأن ذلك. لقد ركزنا على تزويد أوكرانيا بما تحتاج إليه من معدات وتدريب لاستعادة سيادة أراضيها".

وفقا للمعلومات الروسية ، تم إسقاط العديد من الطائرات المسيرة عند اقترابها من موسكو ليلة الثلاثاء/الأربعاء. وأسقطت ثلاث طائرات مقاتلة بدون طيار بالوسائل الإلكترونية وأسقطت خمس طائرات، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.

ولم يتضح في البداية من أين جاءت الطائرات المسيرة. وألقى الكرملين باللوم على كييف في ضربات تلك الطائرات، ورفضت الحكومة الأوكرانية هذا.

وقالت جان بيير إن واشنطن لا تزال تنظر فيما حدث لكنها كررت موقف واشنطن.

وأضافت: "نحن لا نؤيد استخدام معدات أمريكية الصنع تستخدم في هجمات داخل روسيا، لقد كنا واضحين للغاية بشأن ذلك ... لقد كنا واضحين ليس فقط علنا، ولكن بشكل خاص وواضح مع الأوكرانيين".