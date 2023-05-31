يعتبر محمد الشامي نجم الإسماعيلي، نقطة مضيئة في موسم فريقه المظلم، إذ قاد الدراويش خلال المباريات الماضية، للابتعاد عن شبح الهبوط إلى القسم الثاني من الدوري.

ويحتل الإسماعيلي حاليًا المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة، بعد أن عاش كابوسًا في الدور الأول بتواجده في مؤخرة جدول الترتيب أغلب الوقت.

وانتقل الشامي إلى الإسماعيلي في موسم 2018-2019، قادمًا من الزمالك، ويعتبر الموسم الحالي هو الأفضل في مشواره مع القلعة الصفراء.

نجح الشامي حتى الآن في إحراز 7 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا، متجاوزًا عدد أهدافه في الموسم الماضي بفارق هدف واحد.

ولم يسجل الشامي أي هدف مع الدراويش في موسمه الأول، بينما أحرز 5 أهداف، وصنع 4 في موسم 2019-2020، كما سجل هدفًا في موسم 2020-2021 وصنع هدفين.

وينتهي تعاقد الشامي مع الإسماعيلي في نهاية الموسم الحالي، ويحاول مسؤولو النادي إيجاد حل للأزمة المالية من أجل تجديد عقد اللاعب.

في المقابل، تلقى الشامي عروضًا محلية مغرية من الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي، بجانب عرض من أحد الأندية الخليجية، قد تدفعه للرحيل عن الإسماعيلي هذا الصيف.

يشار إلى أن الشامي يملك بطولة واحدة على مدار تاريخه، وهي كأس مصر موسم 2017-2018 مع الزمالك.