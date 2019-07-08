برلمان لاتفيا يختار وزير الخارجية لتولى منصب رئيس البلاد

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انتخب برلمان لاتفيا، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية إدجار رينكوفيس

وفاز رينكوفيس (49 عاما) في الجولة الثالثة من التصويت، بعدما لم يحقق أي من المرشحين الثلاثة الأصليين أغلبية مطلقة في البرلمان المؤلف من 100 عضو.

وحصل رينكوفيس على دعم أصوات 52 نائبا من بين 87 نائبا أدلوا بأصواتهم.

ومن المقرر أن يتولى رينكوفيس في يوليو المقبل منصب رئيس لاتفيا، التي يبلغ تعداد سكانها 9ر1 مليون نسمة، وتتاخم روسيا وبيلاروس.

وسوف يحل رينكوفيس محل الرئيس الحالي إجيلس ليفيتس (67 عاما) الذي لا يعتزم الترشح لفترة رئاسة ثانية.