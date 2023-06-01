الإسماعيلي يخطف التعادل من ملعب المقاولون العرب بالدوري الممتاز

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي، التي أقيمت على ملعب الجبل الأخضر مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح أهداف المباراة عمر سافيولا مهاجم المقاولون العرب في الدقيقة 17، قبل أن يدرك هدف التعادل النجم التونسي فراس شواط، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، أضاف المقاولون العرب الهدف الثاني عن طريق لاعبه جون أوكولي في الدقيقة 80، قبل أن يحرز هدف التعادل اللاعب محمد الشامي في الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

وفي الدقيقة 59، احتسب حكم المباراة محمد يوسف ضربة جزاء لصالح المقاولون العرب؛ بسبب عرقلة محمد الشامي لمهاجم ذئاب الجبل داخل منطقة الجزاء.

وتوقفت المباراة بعد ذلك ورفض لاعبو الإسماعيلي استكمال اللقاء حتى الآن بناءًا على تعليمات الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل والذي طالب اللاعبين بالخروج من أرضية الملعب، قبل أن يعودوا مرة أخرى لاستكمال المباراة.

وبتلك النتيجة، رفع فريق المقاولون العرب رصيده للنقطة 42 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، فيما وصل رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 33 في المركز الثاني عشر.