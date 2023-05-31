روجينا تهنئ أشرف زكي بعد حصوله على جائزة الدولة التقديرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حرصت الفنانة روجينا على تهنئة زوجها الدكتور أشرف زكي بعد حصوله على جائزة الدولة التقديرية للفنون.

ونشرت روجينا عبر حسابها الرسمي على موقع «أنستجرام» صورة لزوجها، معلقة: «الحمد والشكر لله مبروك ياحبيبى فوزك بجائزة الدولة التقديرية للفنون مبروك حلم من أحلامك بيتحقق لكل مجتهد صبور محب مخلص نصيب».

وأضافت: «تستاهل كل الجوائز اللى فى الدنيا مبروك مايا ومبروك مريم دايما فخورين بمشوار ابوكم مبروك ليا دا أسعد أيام حياتى مبروك ياأبو البنات مبروك يعمرى».

وحصل عل جائزة الدولة التقديرية لعام 2023 في مجال الفنون كل من الموسيقار هاني شنودة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة.