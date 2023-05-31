الإمارات ترفض التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع أمريكا بشأن الأمن البحري

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رفضها التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأمن البحري والتي وردت مؤخراً في تقاريرٍ صحفية، مؤكدة أنها مستمرة في التزامها بضمان سلامة الملاحة في بحارها بشكلٍ مسؤول، وفقاً للقانون الدولي.

وأفادت الخارجية الإماراتية في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات اليوم، "إن دولة الإمارات تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين .. موضحة أنه نتيجةً لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة".