 الإمارات ترفض التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع أمريكا بشأن الأمن البحري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات ترفض التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع أمريكا بشأن الأمن البحري


نشر في: الأربعاء 31 مايو 2023 - 8:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 مايو 2023 - 8:40 ص

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رفضها التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأمن البحري والتي وردت مؤخراً في تقاريرٍ صحفية، مؤكدة أنها مستمرة في التزامها بضمان سلامة الملاحة في بحارها بشكلٍ مسؤول، وفقاً للقانون الدولي.
وأفادت الخارجية الإماراتية في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات اليوم، "إن دولة الإمارات تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين .. موضحة أنه نتيجةً لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة".


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