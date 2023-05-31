أنتونوف: تصريحات واشنطن بشأن الهجوم بطائرات مسيرة على موسكو تشجع الإرهابيين الأوكرانيين

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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، إن تصريحات واشنطن بشأن الهجوم الإرهابي بطائرات مسيرة على موسكو تشجع الإرهابيين الأوكرانيين.

وأضاف أنتونوف: "لقد أحطنا علما بتصريحات واشنطن بشأن الهجوم الإرهابي بطائرات مسيرة على موسكو. وفي الواقع، تبدو أنها تشجيع للإرهابيين الأوكرانيين"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وتابع "فقط تدبروا محاولات المسئولين الأمريكيين الاختباء وراء عبارة أنهم يجمعون معلومات حول ما حدث!، وبعد ذلك يتحولون على الفور إلى هجوم إعلامي ضد بلدنا".

وقال: "إذن، ألا تفهم الإدارة الأمريكية حقا أنه لا أحد يصدق شعاراتهم حول عدم دعم الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية؟!".

وأكمل: "الولايات المتحدة تنحدر بوعي وبشكل لا رجعة فيه إلى هاوية الأعمال العدائية في أوروبا. وبالمناسبة، فإن اندلاع مواجهة بين حلف شمال الأطلسي الناتو وروسيا هو حلم قديم للراديكاليين النازيين في كييف".

وقال أنتونوف، إن الهجوم الإرهابي الأوكراني كان لا معنى له من المنظور العسكري.

وأوضح الدبلوماسي الروسي، أن الاعتداء تم على مباني سكنية لمواطنين روس عاديين. ويجب اعتبار هذا الهجوم عملا إرهابيا.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، في إيجاز صحفي دوري أمس الثلاثاء، إن الجانب الأمريكي لا يدعم شن هجمات أوكرانية على الأراضي الروسية باستخدام أسلحة أمريكية الصنع.

وأضافت "جان بيير"، أن واشنطن تنقل هذا إلى كييف في العلن والسر.

وقالت إن الولايات المتحدة تقوم بجمع معلومات حول الحادث.

ومن جهة أخرى، قالت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة على موسكو ومنطقة موسكو استهدف السكان المدنيين بشكل حصري.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في تعليق على الهجوم أمس الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تدين أي هجوم على المدنيين والبنية التحتية المدنية في كل مكان، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف دوجاريك، أنه لا توجد مقارنة بين الهجمات الأخيرة في موسكو والهجمات المكثفة التي نواصل رؤيتها في المدن الأوكرانية.

وقالت البعثة الروسية، في بيان على صفحتها عبر موقع تويتر: "لمعلومات مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، كان هجوم كييف بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية عملا إرهابيا يجب إدانته بشكل مناسب على جميع المستويات".



وأضافت البعثة الروسية: "يبدو أن هذه الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية كانت موجهة ضد المدنيين بشكل حصري".

وكانت طائرات مسيرة أوكرانية، قد هاجمت موسكو ومنطقة موسكو صباح أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الهجوم شمل ثماني طائرات مسيرة، تم إسقاط 5 منها بواسطة منظومة صواريخ بانتسير-اس وتم تحييد الثلاث مسيرات المتبقية بواسطة الحرب الإلكترونية.

وسعى شخصان في موسكو للحصول على الرعاية الطبية لإصابات طفيفة لحقت بهما، وتضررت عدة مبان بشكل طفيف.