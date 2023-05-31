 القبض على 7 من أنصار تنظيم داعش في ألمانيا - بوابة الشروق
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القبض على 7 من أنصار تنظيم داعش في ألمانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 31 مايو 2023 - 10:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 مايو 2023 - 10:47 ص

أعلن مكتب الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا، اليوم الأربعاء، القبض على 7 من أنصار تنظيم داعش في عدة ولايات ألمانية.


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